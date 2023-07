La priorità della Roma è sempre prendere un attaccante che possa sostituire l’infortunato Abraham, ma il gm Pinto ha anche altri reparti da sistemare. In questa stagione la squadra giallorossa ha fatto molta fatica sugli esterni di difesa che hanno reso meno di quanto ci si aspettava. Non è un caso che si stia per chiudere con il Leeds per Kristensen. Nelle ultime ore però circola un’idea che riguarda un ex Barcellona: ed è quello di Nélson Semedo, a riportarlo è Ekrem Konur giornalista di Marca. Sul portoghese però c’è anche l’interesse del Real Betis, che avrebbe già pronta un offerta per il Wolverhampton, attuale club del giocatore.

🚨Real Betis are preparing to make an opening offer to Wolves for Nélson Semedo.

🟢 #RealBetis 🟡 #WWFC 👉AS Roma are interested in the 29-year-old Portuguese right-back.🇵🇹 🔴#ASRoma pic.twitter.com/U30rsNo7PU — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 7, 2023