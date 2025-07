La Roma è al lavoro per rinforzare la propria difesa in vista della stagione 2025/26, e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome nuovo sul taccuino dei giallorossi è quello di Santiago Mouriño.

Il giovane difensore uruguaiano, classe 2002, con passaporto spagnolo, rappresenta una pista intrigante per il club capitolino, che cerca soluzioni di qualità ma sostenibili alla luce delle restrizioni imposte dal Fair Play Finanziario.

Santiago Mouriño, 23 anni, è reduce da una stagione positiva con l’Alavés, club di La Liga che lo ha acquistato nell’estate 2024 dall’Atlético Madrid. Durante il suo primo anno in Spagna, il giovane centrale ha dimostrato solidità e personalità, contribuendo in modo significativo alla salvezza della squadra basca.

La sua duttilità, che gli permette di giocare sia come difensore centrale sia come terzino, unita a una buona tecnica e a un fisico imponente, lo rende un profilo ideale per il sistema di gioco di Gian Piero Gasperini.

Con il Fair Play Finanziario che impone paletti rigorosi alla Roma, il club giallorosso deve muoversi con oculatezza sul mercato, cercando giocatori di prospettiva a costi contenuti. In quest’ottica, Mouriño rappresenta un’opportunità allettante.

Il costo del suo cartellino, secondo la Gazzetta dello Sport, si aggira poco sotto i 10 milioni di euro — una cifra nettamente inferiore rispetto a quella richiesta dal Bologna per Jhon Lucumí, valutato circa tre volte tanto.

Questo divario economico rende l’uruguaiano un’opzione vantaggiosa per la Roma, che potrebbe assicurarsi un rinforzo di qualità senza gravare eccessivamente sul bilancio.