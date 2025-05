La ricerca del nuovo allenatore continua in casa Roma, con la dirigenza giallorossa determinata a individuare il profilo ideale per aprire un nuovo capitolo tecnico dopo l’addio di Claudio Ranieri. Tra i tanti nomi valutati, spunta con forza quello di Nuno Espirito Santo.

Come riportato dal giornalista di Relevo Sergio Fernandez, l’allenatore portoghese è attualmente sotto contratto con il Nottingham Forest, club con cui si sta giocando la qualificazione alla prossima Europa League. Il suo profilo intriga per l’esperienza internazionale e per la capacità di lavorare con rose giovani, caratteristiche che si sposerebbero con i piani futuri della società capitolina.

Tuttavia, prima di ogni eventuale trattativa, sarà necessario che Nuno si liberi dal club inglese. Solo in quel momento la Roma potrebbe affondare il colpo in modo concreto. Per ora resta un’idea calda, seguita con attenzione.