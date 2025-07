Tra i profili monitorati con attenzione dalla Roma per rinforzare le corsie laterali figura anche Valentino Lazaro, esterno austriaco classe 1996 attualmente in forza al Torino. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club giallorosso avrebbe già avviato un primo contatto esplorativo per sondare la disponibilità dei granata e del giocatore a intavolare una possibile trattativa.

Lazaro, in grado di giocare su entrambe le fasce, vanta una solida esperienza in Serie A e nei principali campionati europei. Il suo profilo è considerato funzionale per aumentare qualità e profondità in un reparto cruciale per il gioco di Gian Piero Gasperini.

Il Torino, pur non ritenendo Lazaro incedibile, non è intenzionato a cederlo a cifre al ribasso. L’ex Inter e Borussia Mönchengladbach è stato impiegato da titolare da Marco Baroni nella prima amichevole stagionale contro l’Ingolstadt, segnale che al momento resta parte del progetto tecnico. Tuttavia, di fronte a un’offerta ritenuta congrua, il club granata potrebbe aprire alla cessione.