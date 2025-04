Con l’estate alle porte e il calciomercato pronto a entrare nel vivo, in casa Roma l’attenzione non è rivolta solo alla scelta del nuovo allenatore, ancora avvolta nel mistero. Inizia infatti a prendere forma la lista dei possibili obiettivi per rinforzare la rosa. Tra i nomi emersi, secondo quanto riportato da Sky Sports News, c’è quello di Callum Hudson-Odoi.

L’attaccante inglese, cresciuto nel Chelsea e con un’esperienza al Bayer Leverkusen, è attualmente in forza al Nottingham Forest. Sul giocatore classe 2000 ci sarebbe l’interesse anche del Napoli e di due squadre di Premier League. Il suo contratto, in scadenza nel 2026, sarebbe oggetto di trattativa per un eventuale prolungamento da parte del club inglese.