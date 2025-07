La Roma è al lavoro per rinforzare il reparto difensivo in vista della stagione 2025/26 e ha messo nel mirino Daniele Ghilardi, promettente difensore centrale classe 2003 in forza all’Hellas Verona. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, i giallorossi stanno spingendo per portare il giovane talento nella capitale, ma la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice a causa delle alte richieste economiche del club veneto.

La Roma avrebbe già presentato un’offerta da circa 10 milioni di euro, superando quella del Real Betis, fermo a 9 milioni. Tuttavia, il Verona non sembra intenzionato a cedere facilmente: forte di un contratto in scadenza nel 2028 e del 50% sulla futura rivendita da riconoscere alla Fiorentina (ex club del giocatore), la società scaligera punta a massimizzare l’incasso.

La dirigenza giallorossa, guidata dal DS Ricky Massara, è al lavoro per abbassare le pretese degli scaligeri, cercando di trovare un’intesa che consenta di regalare a Gasperini un rinforzo di prospettiva senza appesantire eccessivamente il bilancio.