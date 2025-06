In attesa di sviluppi sulla trattativa per Angelino, momentaneamente in stand-by con l’Al Hilal, ma ancora viva e operativa dopo il Mondiale per Club, la Roma inizia a guardarsi attorno per non farsi trovare impreparata in caso di addio del terzino spagnolo.

Nelle ultime ore, l’interesse per Maxim De Cuyper, giovane esterno sinistro del Club Bruges, si è fatto concreto. Il direttore sportivo Ghisolfi avrebbe già mosso i primi passi, aprendo un dialogo con l’entourage del giocatore classe 2000. La notizia arriva dal Belgio, dove il giornalista Sacha Tavolieri, tramite il suo profilo X, ha confermato l’avvio dei colloqui.

Se Angelino dovesse lasciare Trigoria, la Roma è pronta a sferrare l’assalto.