Maxim De Cuyper è uno dei nomi caldi sul taccuino della nuova Roma targata Gian Piero Gasperini. Il terzino belga ha attirato l’interesse del club giallorosso già da tempo, ma la concorrenza per assicurarselo si fa sempre più serrata.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Brighton avrebbe intensificato i contatti per anticipare la concorrenza e portare De Cuyper in Premier League. Gli inglesi sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta vicina ai 20 milioni di euro, la cifra richiesta per il cartellino del giocatore, con l’obiettivo di chiudere rapidamente l’operazione.

Anche il Milan segue con attenzione l’evolversi della situazione, ma i rossoneri, prima di affondare il colpo, dovranno concentrarsi sulle cessioni per fare spazio in rosa e a bilancio.

Il futuro di De Cuyper è ancora tutto da scrivere, ma la sfida tra Roma, Brighton e Milan promette scintille.