Roma, occhi puntati su Lucumí: il Bologna fa muro sulla clausola, ma i giallorossi insistono

La Roma è già al lavoro per dare forma alla nuova squadra targata Gian Piero Gasperini, e tra i nomi caldi per rinforzare la difesa spicca quello di Jhon Lucumí, roccioso centrale colombiano attualmente al Bologna.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club capitolino ha messo il giocatore nel mirino e avrebbe già avviato i primi contatti per portarlo a Trigoria. Tuttavia, la trattativa si preannuncia complicata: il contratto del difensore scade nel 2026 e il Bologna, deciso a non cedere facilmente il suo pilastro difensivo, è irremovibile sulla clausola rescissoria da 28 milioni di euro.

La Roma, però, non ha intenzione di gettare la spugna. Se i rossoblù dovessero continuare a chiudere ogni spiraglio, i giallorossi potrebbero tornare alla carica a gennaio, tentando la strada del pre-contratto per convincere il giocatore per la prossima stagione.

La partita è appena cominciata, e a Trigoria sono pronti a giocarsela fino in fondo.