Roma, occasione Champions

Il Messaggero (S.Carina) – Vincendo domani con il Torino, la Roma potrebbe approfittare di due scontri diretti al vertice: Inter-Napoli e Juventus-Atalanta. Vincere proietterebbe nuovamente Fonseca in zona Champions. Domani sera il portoghese ritroverà la miglior Roma sulla carta (unico dubbio in difesa tra Mancini e Kumbulla), Pellegrini torna a fare coppia con Veretout e Smalling sarà di nuovo titolare. Nel frattempo la Roma ha ufficializzato il rinnovo di Calafiori fino al 2025, le cifre dell’ingaggio non sono state comunicate, ma si aggirano sui 700.000 mila euro più bonus.