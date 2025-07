Roma, nuovo test estivo contro l’UniPomezia: partita programmata per giovedì. I dettagli sul ritiro

Prosegue la preparazione della Roma in vista della stagione 2025/2026. Dopo il travolgente 14-0 rifilato al Trastevere nella prima uscita stagionale, i giallorossi torneranno in campo giovedì 24 luglio per una nuova amichevole, stavolta contro l’UniPomezia, formazione militante in Serie D. Il match si disputerà al Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria e, con ogni probabilità, sarà ancora una volta a porte chiuse, ma con la possibilità alla stampa di intervenire nel post-partita.

Per Gian Piero Gasperini sarà l’occasione di approfondire il lavoro tattico iniziato nelle scorse settimane e di valutare l’inserimento dei nuovi volti della rosa. Riflettori puntati su Neil El Aynaoui e sul possibile debutto di Evan Ferguson, due innesti destinati a giocare un ruolo chiave nello scacchiere del tecnico piemontese.

Una volta conclusa la fase romana della preparazione, la squadra volerà in Germania per confrontarsi con avversari di livello internazionale. L’amichevole con l’UniPomezia rappresenta quindi un ulteriore step utile per mettere minuti nelle gambe, sperimentare soluzioni tattiche e consolidare l’amalgama tra i reparti.

Intanto, la Roma ha ufficializzato il calendario estivo: tra ritiri a Trigoria e in Inghilterra, sono previste cinque amichevoli, quattro delle quali si svolgeranno all’estero.

Ecco i dettagli delle partite in programma:

• GIOVEDÌ 24 LUGLIO, ORE 18:00

Roma – UniPomezia

• SABATO 26 LUGLIO, ORE 18:00

Kaiserslautern – Roma (DAZN)

• GIOVEDÌ 31 LUGLIO [Orario da definire]

Roma – Cannes

• SABATO 2 AGOSTO, ORE 18:00

Lens – Roma (DAZN)

• MERCOLEDÌ 6 AGOSTO, ORE 20:30

Aston Villa – Roma

• SABATO 9 AGOSTO, ORE 16:00

Everton – Roma