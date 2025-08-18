Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma non ha intenzione di arrendersi nella corsa a Jadon Sancho. Nonostante il rifiuto arrivato nella mattinata di lunedì 18 agosto, i giallorossi continuano a lavorare per provare a convincere l’esterno offensivo del Manchester United ad accettare il trasferimento nella Capitale. Con i Red Devils l’intesa non rappresenta un ostacolo: il vero nodo resta la volontà del giocatore, che al momento non ha ancora dato il suo via libera definitivo. A Trigoria, però, c’è ancora fiducia e la dirigenza sta insistendo con decisione.

Un ruolo importante lo sta giocando anche Gian Piero Gasperini, che considera Sancho un rinforzo ideale per il suo progetto tecnico e sta spingendo affinché l’operazione vada in porto. Lo scenario resta complesso, ma la Roma tiene aperto uno spiraglio per vedere l’ex Chelsea con la maglia giallorossa.