Roma, nuovo talento per il vivaio: preso il giovane Mandjou Camara

La Roma continua a puntare forte sul settore giovanile, aggiungendo un nuovo tassello al proprio futuro: è ufficiale l’arrivo di Mandjou Camara, promettente esterno offensivo guineano classe 2009. Il ragazzo si è svincolato dalla SPAL, rimasta fuori dai campionati professionistici, e ha scelto il club giallorosso per proseguire il suo percorso di crescita.

Il trasferimento è stato completato con il deposito del contratto in Lega Serie A, segno della volontà della Roma di investire concretamente su giovani di prospettiva. Camara, cresciuto proprio nel vivaio della SPAL, è un giocatore rapido, dotato di buone doti tecniche e di un potenziale interessante che la società capitolina non ha voluto lasciarsi sfuggire.

Ora toccherà a lui mettersi in mostra nelle categorie giovanili romaniste, con l’obiettivo di crescere giorno dopo giorno in un ambiente competitivo e formativo. Il suo inserimento sarà seguito con attenzione, nella speranza che possa un giorno seguire le orme di altri giovani diventati protagonisti anche in prima squadra.