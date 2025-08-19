Nuovo nome sul taccuino della Roma per rinforzare le corsie esterne: si tratta di Alex Jimenez, terzino classe 2005 di proprietà del Milan. Come rivelato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, nelle ultime settimane diversi club hanno chiesto informazioni al club rossonero per un eventuale prestito del giovane spagnolo. Tra questi figurano Roma, Fiorentina, Lione e Siviglia.
C’è però anche un interessante retroscena che riguarda il Napoli: prima di virare con decisione su Juanlu Sanchez, la società partenopea aveva valutato la possibilità di presentare un’offerta ufficiale da circa 25 milioni di euro per Jimenez.