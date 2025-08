La Roma non guarda solo al campo per rafforzare il proprio progetto, ma lavora intensamente anche sul piano commerciale, con l’obiettivo di crescere a livello globale e aumentare la visibilità del brand. In questa direzione, si inseriscono le ultime indiscrezioni che parlano di una possibile svolta per quanto riguarda il main sponsor della prima squadra.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il club giallorosso sarebbe infatti in trattativa avanzata con due giganti internazionali: Google e Red Bull. Entrambe le aziende sarebbero interessate a legare il proprio nome a quello della Roma, al punto che una delle due potrebbe diventare il nuovo sponsor di maglia, prendendo il posto di Riyadh Season, il cui contratto, del valore di circa 25 milioni in due anni, non è stato rinnovato.

La dirigenza romanista, sotto la guida dei Friedkin, punta ora a siglare un accordo economico di pari livello, capace di accompagnare l’ambiziosa crescita del club anche fuori dal terreno di gioco. L’ingresso di un colosso come Google o Red Bull rappresenterebbe un segnale forte della crescente attrattività internazionale della Roma, sempre più al centro della scena, anche a livello di marketing e comunicazione.