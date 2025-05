Roma, nuovo interesse per Bijol

La Roma, per sistemare la difesa, pensa nuovamente a Jaka Bijol. Come riporta transferfeed, i giallorossi sono sul vice capitano dell’Udinese, già seguito la scorsa estate. La valutazione di 20 milioni, però, fece allontanare Ghisolfi, il quale potrebbe tentare un affondo nel prossimo mercato.

Il centrale sloveno, in Friuli dal 2022, è un giocatore giovane ma allo stesso tempo esperto, capace di adattarsi anche al ruolo di centrocampista centrale. Perno della propria nazionale, ha il contratto in scadenza nel 2027 ed è stato seguito anche dall’Inter. Non è escluso un ritorno di fiamma da parte del club nerazzurro, così come sono da tenere in considerazione le piste estere.