Continua il lavoro della Roma per blindare uno dei protagonisti della stagione appena conclusa. Dopo mesi di incertezze e trattative a rilento, il club giallorosso è pronto a rilanciare per arrivare al tanto atteso accordo con Mile Svilar, portiere rivelazione della Serie A 2024/25.

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, in questi giorni è andato in scena un nuovo incontro tra la dirigenza romanista e l’agente del classe 1999. L’obiettivo è quello di rinnovare un contratto attualmente in scadenza nel 2027, ma che il club vuole prolungare e adeguare, anche per allontanare le sirene di mercato. Le prime proposte non hanno soddisfatto le richieste del giocatore, motivo per cui la Roma si prepara a presentare una nuova offerta.

Il club capitolino considera Svilar centrale nel progetto tecnico dei prossimi anni, e vuole evitare di arrivare a una situazione di stallo che potrebbe complicare i piani in vista della prossima stagione.