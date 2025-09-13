La Roma continua a lavorare per rafforzare la propria struttura manageriale e dare nuovo slancio al progetto giallorosso, soprattutto sul fronte commerciale. Dopo l’arrivo di Jason Morrow come CFO, i Friedkin hanno scelto Michael Gandler come nuovo Chief Revenues Officer (CRO), figura centrale per lo sviluppo dei ricavi e delle partnership del club.

Come riportato da La Repubblica, Gandler prende il posto lasciato vacante dopo il licenziamento di Michael Wandell, allontanato nel luglio 2024. Il dirigente americano, laureato in Economia al Connecticut College, vanta una lunga carriera internazionale tra marketing e sport business: ha collaborato con eventi come la Concacaf Gold Cup, la Copa America e le qualificazioni ai Mondiali, prima di lavorare per la Major League Soccer (2004-2011).

Nel 2013 ha fondato l’agenzia MLR e successivamente ha ricoperto ruoli di vertice in Europa, tra cui CRO dell’Inter (2015-2018), dove contribuì alla crescita di biglietteria e sponsorizzazioni, e CEO del Como (2019-2021), accompagnando la rinascita del club lariano. Più di recente, dal 2021 al 2024, è stato CRO di Legends International, società globale di sport e intrattenimento.

A Trigoria lo attende ora una sfida cruciale: trovare un nuovo main sponsor dopo la fine del rapporto con Riyadh Season, rilanciare la rete delle partnership e incrementare i ricavi commerciali per rafforzare la stabilità economica e l’immagine internazionale della Roma. Un tassello importante nella strategia dei Friedkin per riportare il club ai massimi livelli dentro e fuori dal campo.