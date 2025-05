In attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore, i Friedkin riorganizzano i vertici societari. Come riportato da La Repubblica, a Trigoria è stato presentato Jason Morrow, nuovo Chief Financial Officer. Sarà l’uomo dei conti, importante in ottica strategie di mercato, in sostituzione di Anna Rabuano, uscita dalla società lo scorso febbraio. Morrow è un uomo di fiducia per Dan Friedkin, in quanto per diciassette anni ha ricoperto la carica di Vice President, Finance and Technology presso Gulf States Toyota, lavorando a stretto contatto con il presidente giallorosso.