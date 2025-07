Roma, avanti tutta per Ghilardi. La fumata bianca è vicina ma ancora non è arriva; i contatti tra il club di Trigoria e quello scaligero sono costanti. Come riporta Filippo Biafora, l’obiettivo è chiudere l’operazione entro lunedì. Per ciò che riguarda la formula, si va verso un prestito con obbligo di riscatto.