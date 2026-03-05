Brutte notizie arrivano da Trigoria per la Roma a pochi giorni dai prossimi impegni stagionali. Durante l’allenamento odierno, infatti, Paulo Dybala è stato costretto a interrompere la seduta dopo aver avvertito nuovamente fastidio al ginocchio, facendo scattare subito l’allarme nello staff tecnico giallorosso.

Secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Biafora, Paulo Dybala si è fermato dopo pochi minuti dall’inizio della sessione mattutina. L’attaccante della Roma avrebbe accusato nuovamente dolore al ginocchio, motivo per cui ha interrotto immediatamente l’allenamento per evitare di aggravare la situazione.

Nelle prossime ore le condizioni della Joya verranno valutate con maggiore attenzione dallo staff medico del club, che stabilirà eventuali controlli e i tempi di recupero. La speranza della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è che si tratti soltanto di un problema momentaneo e non di un nuovo stop prolungato.