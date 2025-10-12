Nuova idea per il centrocampo della Roma in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal portale inglese SportsBoom, il club giallorosso avrebbe messo nel mirino Boubakary Soumaré, centrocampista francese classe 1998 di proprietà del Leicester City.

Il club inglese sarebbe disposto a cedere il giocatore nella prossima finestra di mercato per evitare di perderlo a parametro zero, con il contratto in scadenza a giugno 2026. Il prezzo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di sterline. Soumaré, 26 anni, ha perso la titolarità nelle ultime settimane e il Leicester sarebbe pronto a lasciarlo partire in caso di offerta adeguata.

Sulle tracce del centrocampista francese, tuttavia, non ci sarebbe soltanto la Roma. Anche il Siviglia, dove Soumaré ha giocato in prestito la scorsa stagione, e il Monaco avrebbero manifestato interesse, aprendo la strada a una possibile asta nel mercato invernale.