La Roma e non solo. Il Gruppo Friedkin si allarga nel mondo del calcio. Oltre al club giallorosso, la famiglia texana ha aggiunto al proprio portafoglio il Cannes. La trattativa per acquistare il club francese è durata più di un anno, ma alla fine i Friedkin sono riusciti ad arrivare alla fumata bianca. Il progetto della nuova proprietà prevede anche il nuovo stadio, facilitato dall’amministrazione comunale locale. Lo stesso progetto è nei piani della Roma. Lo riporta The Athletic.