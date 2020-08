Roma, non piace alla Borsa l’offerta di Friedkin: il titolo crolla

Il Messaggero – All’indomani dell’eliminazione dall’Europa League, per la Roma si delineano i contorni dell’operazione che porterà Friedkin ad essere il nuovo proprietario. Il texano pagherà a Pallotta un corrispettivo cas di 199 milioni di cui 63,4 per l’acquisto dell’86,6% delle azioni. L’Offerta pubblica di acquisto (Opa) obbligatoria che Friedkin sarà costretto a lanciare sulle restanti azioni in circolazione “potrebbe essere funzionale al delisting del club“. Questa notizia ha contribuito a far crollare il valore delle azioni della Roma, ieri -25%. Il motivo è presto spiegato: non è ancora noto il prezzo che Friedkin fisserà per l’Opa, ma poichè il presso pagato a Pallotta è 0,1165 euro sarà probabilmente inferiore ai 0,50 euro della quotazione media delle ultime settimane.