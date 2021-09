Roma, non fare la stupida di sera

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Ventidue partite in 102 giorni, un tour de force fino a Natale interrotto solo dalle due soste di campionato, a ottobre e novembre. La Roma di Mourinho da lunedì riprenderà gli allenamenti e non si fermerà più, con venti partite in programma la sera, sotto i riflettori e due soli appuntamenti diurni: il 7 novembre a Venezia alle 12.30 e il 18 dicembre a Bergamo alle ore 15.

Nel campionato spezzatino disegnato per esigenze televisive, la Roma gioca una sola partita nell’orario tradizionale delle 15. Sarà interessante vedere come Mourinho utilizzerà la rosa in questo lungo periodo con tanti impegni ravvicinati.

Lo Special One ha scelto i titolari e difficilmente cambierà nel corso della stagione. Va considerato però che nel girone di qualificazione di Conference League la Roma affronterà avversari modesti ed è probabile che a passaggio del turno ottenuto il tecnico dia spazio alle seconde linee.