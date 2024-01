Il Tempo (L. Pes) – Vietato sbagliare. Mille motivi inducono la Roma ad affrontare la sfida contro la Cremonese (fischio d’inizio ore 21, diretta Canale 5) con la giusta serietà. Prima di tutto il precedente dello scorso 1 febbraio quando i giallorossi furono eliminati ai quarti di finale di Coppa Italia proprio dai grigiorossi in una delle serate più basse dell’era Mourinho a Roma. Poi c’è l’importanza della competizione. La Coppa Italia è la strada più breve per arrivare ad un trofeo, anche se non semplice. Ma troppe volte nelle ultime stagioni i giallorossi hanno sottovalutato o mal approcciato le gare ad eliminazione diretta in questo torneo. Motivo in più per andare avanti è l’avversaria possibile ai quarti: la Lazio. La prossima settimana infatti potremmo assistere al secondo derby della stagione dopo lo 0-0 in campionato di novembre.

Ma prima di pensare al derby con Sarri Mourinho deve tenere alta la concentrazione in una serata dove è facile allentare la tensione, ma la Roma non può permetterselo. Ci saranno dei cambi, ma neanche troppi viste le indisponibilità tra infortuni e partenze per la Coppa d’Africa. Chi sicuramente sarà della partita e chiamato agli straordinari è Llorente. Lo spagnolo stasera sarà l’unico centrale di ruolo a disposizione visto che Mancini ha bisogno di riposare e salvaguardare la sua condizione.