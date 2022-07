Roma-Nizza, le probabili formazioni e dove vederla: Dybala più no che sì, Zaniolo in panchina

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Non riuscita ad inserire la pedina per comporre il tris di vittorie consecutive, la Roma si prepara all’ultimo test del ritiro in Portogallo. Prima di lasciare l’Algarve, i giallorossi sfideranno il Nizza per rimediare al ko (3-2) arrivato martedì scorso contro lo Sporting Lisbona.

I francesi non hanno ottenuto nessuna vittoria nella pre-season. Cominciata la preparazione da tre settimane, nelle altrettante sfide sono arrivati un pareggio e due sconfitte. Iniziata l’avventura di Bruno Genesio con il pareggio (1-1) contro il Cercle Brugge, il Nizza ha poi ceduto il passo 3-0 al Benfica per poi uscire inchinarsi (2-0) nell’ultima partita con il Fulham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-NIZZA

Impreziosita dall’arrivo di Paulo Dybala, la formazione titolare non dovrebbe tuttavia vedere la partenza dal 1’ della Joya. Arrivato agli ordini di Mourinho, che lo tratta al pari di un figlio tra sguardi dolci e carezze, con qualche chilo di troppo, l’ex juventino sta seguendo un programma ad hoc realizzato dallo staff atletico.

L’eccesso di peso non è preoccupante – giusto un paio di kg facilmente smaltibili – e così è probabile che domani sia il giorno giusto per vedere Dybala in campo con la maglia giallorossa. Dal blindato ritiro portoghese, filtrano indiscrezioni sul possibile utilizzo dell’argentino. L’intenzione dello Special One e dello staff tecnico è quella di impiegarlo in un tempo circoscritto dai dieci ai venti minuti.

Al via ci saranno comunque dei cambiamenti. Svilar potrebbe partire titolare, in difesa ci sarà un solo cambiamento. Nel terzetto Kumbulla resterà titolare, a discapito di Ibanez che potrebbe accomodarsi in panchina. Confermato Mancini, dopo la panchina iniziale contro lo Sporting Smalling partirà dall’inizio. Karsdorp e Zalewski sulle fasce, Cristante e Matic al centro. Veretout insidia per il serbo.

Riposerà Zaniolo, pronto a scendere in campo nella ripresa e a lasciare il posto vicino a Pellegrini ad uno tra El Shaarawy e Felix. Il numero 22, immediatamente sostituito contro lo Sporting dopo un’ammonizione ricevuta per proteste, dovrebbe essere sostituito dal Faraone. Abraham centravanti. L’inglese non dovrebbe riposare. Così fosse, verrebbe inizialmente sostituito da Shomurodov.

Il Nizza dovrebbe presentarsi con Bouhlendi in porta, Atal e Lotomba terzini. Al centro Dante e Nahounou. Lemina, ex Juve, e Trouillet registi, Bouanani e Belahydane esterni. In attacco Gouiri e Delort.

DOVE VEDERE ROMA-NIZZA

Come per le altre amichevoli del ritiro portoghese – le vittorie, entrambe per 2 a 0, contro Sunderland e Portimonense – la partita sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Il via all’Estadio Municipal di Albufeira ci sarà alle ore 20.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Celik, Ibanez, Tripi, Spinazzola, Vina, Veretout, Faticanti, Ivkovic, Zaniolo, Dybala, Volpato, Perez, Felix, Shomurodov.

Allenatore: José Mourinho.

OGC NICE (4-4-2): Bouhlendi; Atal, Dante, Nahounou, Lotomba; Bouanani, Lemina, Trouillet, Belahydane, Gouiri, Delort.

A disposizione: Bulka, Bard, Mendy, Todibo, Daniliuc, Boudaoui, Schneiderlin, Rosario, Traore, Da Cunha, Brahimi, Maurice.

Allenatore: Bruno Genesio.