Roma, isolamento terminato per El Shaarawy: la Asl autorizza le visite mediche

El Shaarawy si accinge a diventare (di nuovo) un giocatore della Roma. Sono passati 21 giorni da asintomatico e per questo, come prescrive da ottobre lo stesso Ministero della Salute, può terminare il suo isolamento anche in assenza della negatività al tampone. Le visite mediche saranno quindi effettuate domani o al massimo dopodomani, come riporta Gazzetta.it.

Si è scelta la via dell’attesa nella speranza che la positività al Covid possa passare, mettendo la situazione in discesa per il ritorno del Faraone alla Roma. Anche le visite mediche, dunque, sono nuovamente slittate in attesa dell’esito negativo del nuovo test.