IL MESSAGGERO (Daniele Aloisi) – A Bologna i residenti nella provincia di Roma non potranno acquistare i biglietti per la sfida d’Europa League del 12 marzo. È questa la decisione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che ha deciso di rispettare il Decreto del Viminale che vieta le trasferte in Italia fino al termine della stagione ai sostenitori giallorossi. Pur non essendo di campionato, la partita si svolgerà nei confini nazionali, dunque il divieto rimane.

I tifosi che abitano fuori dalla Capitale, invece, potranno acquistare i tagliandi solo se in possesso della fidelity card a partire da oggi alle ore 13. Tra i motivi del ‘no’ anche il possibile contatto con gli ultras della Fiorentina. La Viola quel giorno sarà infatti impegnata negli ottavi di Conference contro il Rakow.

Nel frattempo, le associazioni dei tifosi giallorossi hanno presentato un appello cautelare con il quale hanno richiesto l’annullamento del Decreto Ministeriale. L’appello al consiglio di stato è stato fissato il 19 marzo. La percentuale di un passo indietro, però, rimane bassa.