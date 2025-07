Prosegue la preparazione della Roma in vista della nuova stagione, tra carichi di lavoro e primi acciacchi fisici. Il programma odierno è stato alleggerito, mentre domani si alzerà ulteriormente l’intensità in quel di Trigoria.

Questo pomeriggio la squadra non sosterrà alcuna seduta di allenamento, mentre domani è previsto un doppio allenamento con la squadra che pernotterà direttamente nel centro sportivo. Da segnalare l’assenza in mattinata di Salah-Eddine: il laterale olandese ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra e non ha preso parte al lavoro sul campo. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime ore, ma al momento resta in dubbio per i prossimi impegni del ritiro.

Gasperini e il suo staff continuano a monitorare la condizione del gruppo, cercando di aumentare gradualmente l’intensità, ma senza correre rischi.