In un periodo di grande fermento attorno al futuro della panchina giallorossa, iniziano ad arrivare le prime conferme e smentite su quelli che potrebbero essere i candidati per guidare la Roma nella prossima stagione. Dopo l’annuncio dell’addio a fine stagione di Claudio Ranieri, il club è al lavoro per definire il nome del prossimo allenatore.

Come riportato direttamente da Gianluca Di Marzio, Massimiliano Allegri non rientra tra i nomi attualmente presi in considerazione dalla società. Una smentita netta, che sgonfia le indiscrezioni circolate nelle scorse ore su un possibile interessamento per l’ex tecnico della Juventus.

La dirigenza, con Dan Friedkin tornato operativo a Trigoria, continua la sua valutazione per individuare un profilo che possa garantire continuità e ambizione in vista della prossima stagione. Il casting prosegue, ma il nome di Allegri, almeno per ora, è ufficialmente fuori dai giochi