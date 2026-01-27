CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi) – C’è un’ombra sottile che attraversa Trigoria, ma non è buio: è tensione viva, quella che precede le svolte. L’assenza di Manu Koné pesa, ma dietro la preoccupazione si muove anche una grossa opportunità. Perché il calcio, soprattutto quello del tecnico di Grugliasco, è un’orchestra. E adesso tocca a Neil El Aynaoui alzare il volume: mentre Koné si ferma, la Roma ritrova al cento per cento un centrocampista che scalpita dopo la Coppa d’Africa persa in finale.

L’esperienza in nazionale gli ha regalato sicurezza, visibilità, consapevolezza, attirando anche l’interessamento del Real Madrid. Non un dettaglio. El Aynaoui, 24 anni, qualità e motore, è un profilo che accende radar importanti. E la Roma, che la scorsa estate lo ha preso dal Lens per 25 milioni, adesso se lo gode. Gasperini, che nei primi mesi lo ha gestito con pazienza, ora è pronto a dargli continuità e responsabilità vere. A partire dalla sfida di giovedì contro il Panathinaikos, El Aynaoui riprenderà posto tra i titolari accanto a Cristante o a Pisilli.

E qui si apre un altro capitolo. Perché il ko di Koné spalanca minuti e fiducia anche per il baby romanista che sta bussando con forza. La doppietta allo Stoccarda non è stata un episodio, il buon ingresso contro il Milan nemmeno. Gasp guarda e annota. E aveva già tracciato la strada: “Pisilli è il prototipo, l’esempio migliore del giovane da far crescere”.