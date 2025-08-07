Non ci sono spiragli per Claudio Echeverri: come riportato da Filippo Biafora su Il Tempo, il Manchester City non ha aperto a nessuna formula di trasferimento, né temporaneo né a titolo definitivo, per il giovane talento argentino. La Roma aveva manifestato interesse per il trequartista classe 2006, ma il club inglese ha chiuso ogni possibilità di trattativa.

Alla luce di questo, la dirigenza giallorossa continua a scandagliare altre piste per rinforzare il reparto offensivo. Tra i nomi monitorati c’è Eguinaldo, attaccante esterno brasiliano dello Shakhtar Donetsk, classe 2004, che ha attirato l’attenzione di diversi club europei. Il giocatore piace per tecnica, velocità e margini di crescita, ma al momento non risultano contatti ufficiali. Resta invece inarrivabile Kevin, anche lui di proprietà dello Shakhtar. Il suo valore di mercato e la forte concorrenza rendono impraticabile una trattativa in questa fase.