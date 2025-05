La Roma continua la sua ricerca per individuare il nuovo allenatore in vista della prossima stagione, ma secondo quanto riportato da Sky Sport, il nome di Maurizio Sarri — circolato con insistenza nelle ultime ore — non rientra tra quelli effettivamente sondati dalla dirigenza giallorossa. Come rivelato da Angelo Mangiante durante un intervento sull’emittente, l’ex allenatore della Lazio non è mai stato contattato ufficialmente dalla Roma.

Nonostante il suo profilo sia stimato da Claudio Ranieri, figura di riferimento e sempre molto vicina all’ambiente capitolino, la società non ha avviato alcuna trattativa con Sarri. Resta dunque da capire quale sarà la direzione che prenderà il club, con diversi nomi ancora in ballo e una decisione che potrebbe arrivare solo dopo Torino-Roma di domenica sera. Intanto, la pista Sarri sembra potersi archiviare prima ancora di essere realmente aperta.