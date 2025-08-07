Ultimo test precampionato per la Roma. Un appuntamento utile per mettere a punto gli ultimi dettagli e testare la condizione generale del gruppo guidato da Gasperini.
Come comunicato dalla società giallorossa tramite una nota ufficiale, venerdì 16 agosto alle ore 17 la Roma scenderà in campo allo stadio Benito Stirpe di Frosinone per un’amichevole contro il Neom.
La gara rappresenta l’ultimo impegno prima dell’esordio in Serie A, fissato per sabato 23 agosto all’Olimpico contro il Bologna. I biglietti per l’amichevole sono già disponibili e possono essere acquistati direttamente attraverso il sito ufficiale del club.