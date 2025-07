La Roma continua a sondare il mercato sudamericano per rinforzare il centrocampo e il nome di Nelson Deossa, talentuoso mediano colombiano classe 2000 del Monterrey, è tornato prepotentemente in auge. Secondo quanto riportato dal portale messicano Vavalcom, il giocatore sarebbe fortemente determinato a trasferirsi in Europa, e il club messicano si è detto disponibile ad ascoltare offerte per il calciatore.

La Roma è pronta a monitorare la situazione per regalare a Gasperini un nuovo tassello per la mediana. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 16 milioni di euro, una cifra non trascurabile e che impone una riflessione. Tuttavia, i giallorossi, guidati dal direttore sportivo Frederic Massara, devono fare i conti con una concorrenza agguerrita: tra queste Real Betis e proprio Palmeiras, che cerca proprio il sostituto di Rios.