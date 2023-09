Ospiti della trasmissione Calcio Totale su Rai 2, Sebino Nela, ex difensore della Roma, ha espresso la propria posizione in merito al momento del club capitolino dopo il 4-1 incassato dal Genoa: “A mio avviso in Mourinho è cambiato qualcosa e lo si è visto dai cambi. Ho visto tanta confusione. E nel weekend c’è un altro cliente difficile come il Frosinone che gioca anche un calcio offensivo”.

Anche Di Livio, ospite della trasmissione ha parlato del momento giallorosso: “Non ha una rosa per vincere lo scudetto, ma sicuramente è una rosa forte. Lukaku è stato un acquisto sorprendente, ma penso dipenda tanto dall’allenatore: deve ripartire cambiando il proprio modo di pensare e di giocare, perché la Roma è monca. Inutile dire tante cose, ma la Roma è una squadra che arriva fino a un certo punto e poi non sa più cosa fare. È una squadra che deve cambiare assolutamente atteggiamento. La gente parlava degli errori di Ibanez, che talvolta generavano situazioni iconiche perché avvenuti in partite particolari, ma in verità dava una solidità incredibile. Con Smalling abbiamo perso poche partite, ma dire che ci manca solidità solo perché ci mancano questi giocatori non è corretto”.