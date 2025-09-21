Roma nel segno di Pellegrini: “Per voi, per me, per noi Romanisti” il messaggio sui social – FOTO

Lorenzo Pellegrini si prende la scena nel modo più bello: con il gol che decide la stracittadina. Al 38’ del primo tempo il capitano giallorosso, inserito a sorpresa da Gasperini nell’undici titolare, ha messo la sua firma sul derby, segnando la rete che ha regalato tre punti pesantissimi alla Roma.
Per Pellegrini si tratta del quarto centro in carriera contro la Lazio, un marchio di fabbrica che lo consacra ancora una volta come mattatore della sfida più sentita. Al triplice fischio, esplode la festa in campo e sugli spalti, mentre sui social arriva il messaggio che accende il cuore dei tifosi:
“Per voi, per me, per noi Romanisti”.
Un post semplice, diretto, ma dal valore enorme: la voce del capitano che si fonde con quella di un intero popolo.