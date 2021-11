Buone notizie per la Roma. Dopo la riscontrata positività di Gonzalo Villar e Bryan Cristante a poche ore prima del match, tutta la squadra si è sottoposta ad un giro di tamponi prima dell’incontro con il Genoa che hanno dato esito negativo. Dunque nessuna altra brutta sorpresa per la partita di questa sera fondamentale per riprendere le zone alte della classifica.