La Roma si muove sul mercato, ma prima di pensare agli acquisti deve sistemare i conti. Il nuovo direttore sportivo Massara ha il compito di rispettare i paletti del Fair Play Finanziario, con l’obiettivo di registrare almeno una cessione entro il 30 giugno. I riscatti di Le Fée e Dahl non bastano, e l’affare sfumato per Angelino in Arabia ha complicato ulteriormente i piani.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i possibili sacrificabili figura Evan Ndicka. Il centrale ivoriano, autore di un’ottima stagione e reduce da un rendimento solido e costante, è finito nel mirino di diversi top club europei. A Trigoria, consapevoli del valore di mercato del giocatore e della plusvalenza totale che garantirebbe, essendo arrivato a parametro zero, hanno sondato il terreno con il Real Madrid.

I giallorossi avrebbero proposto Ndicka ai blancos per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, ma la risposta del club spagnolo non è stata positiva. Il Real, infatti, ha appena investito 60 milioni per Huijsen e non sembra interessato ad aggiungere un altro difensore. Resta però la necessità per la Roma di monetizzare entro fine mese, e il nome di Ndicka resta in cima alla lista dei possibili partenti.