L’Arsenal aveva messo la freccia per Evan Ndicka, considerandolo il rinforzo ideale per dare più profondità e competizione al reparto difensivo, in particolare accanto a William Saliba e Gabriel Magalhães. Tuttavia, l’ivoriano fa muro all’offerta non lasciando margini ad alcuna trattativa. Il pilastro della difesa giallorossa ha detto “no” ai Gunners, preferendo di tenersi la sua Roma. Una scelta chiara, frutto di una stagione in cui si è affermato come uno dei protagonisti assoluti della squadra giallorossa.

Con Claudio Ranieri in panchina, Ndicka è stato un punto fermo. I numeri, difatti riferiscono che ha giocato da titolare tutte e 38 le partite di campionato, contribuendo in modo determinante al 5° posto finale in Serie A. La sua crescita è stata tale da entrare nella ristretta lista degli “intoccabili” del club per l’estate: solo 8 giocatori ne fanno parte, tra cui Svilar, Mancini, Koné, Dybala e Soulé.

Secondo il Mirror, anche se Ndicka avesse mostrato un minimo interesse per un eventuale trasferimento, la trattativa si sarebbe comunque rivelata complicata.