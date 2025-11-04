Roma-Napoli, via alla corsa ai biglietti: parte la prima fase di vendita

La sfida tra Roma e Napoli del prossimo 30 novembre alle 20.45, valida per la tredicesima giornata di Serie A, accende già l’attesa nella Capitale.
Attraverso un post pubblicato su X, il club giallorosso ha annunciato l’apertura della prima fase di vendita dei biglietti per l’attesissimo big match dell’Olimpico.
Questa prima finestra è riservata agli abbonati Plus, Classic Extra e ai titolari di Roma Card, che potranno assicurarsi un posto sugli spalti prima dell’apertura alla vendita libera.
L’atmosfera è già calda: Roma-Napoli si preannuncia come una delle partite più sentite e spettacolari dell’intera stagione.