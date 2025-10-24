Roma-Napoli: Meret a rischio, infortunio di 30 giorni. Il comunicato

A poche settimane dalla gara contro la Roma, il Napoli perde per infortunio Alex Meret. Ecco il comunicato riportato dal club tramite una nota ufficiale:

“Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro”.

I tempi di recupero potrebbero rivelarsi lunghi; il portiere azzurro dovrebbe restare ai box per almeno un mese.

Nelle prossime settimane, Meret sarà soggetto a valutazioni da parte dello staff medico; solo dopo verrà stabilito se potrà essere convocato per la trasferta all’Olimpico.