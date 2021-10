Roma-Napoli 0-0. Finisce a reti bianche all’Olimpico, espulsi Mourinho e Spalletti

Pagine Romaniste – La Roma torna in campo per la nona giornata di Serie A, dopo la brutta figura in Conference League contro il Bodo/Glimt. Big match all’Olimpico contro il Napoli di Luciano Spalletti a punteggio pieno. Finisce a reti bianche una partita molto combattuta. Espulso nel secondo tempo José Mourinho per doppia ammonizione, ammonito anche Abraham per essere rientrato in campo senza l’autorizzazione del direttore di gara (Massa). Roma quarta in classifica, a 16 punti, in attesa di Inter-Juventus questa sera.

