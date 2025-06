Radja Nainggolan non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo, continuerà a giocare almeno fino al 2026. L’annuncio è arrivato questa mattina direttamente dal Lokeren-Temse, che ha comunicato il rinnovo del contratto del centrocampista belga attraverso un post sui social. Un video, che ha ufficializzato l’accordo tra il club e l’ex colonna della Roma, pronto a vivere un’altra stagione da protagonista. Per il Ninja si tratta di un’altra occasione per dimostrare che la passione per il calcio è più viva che mai.