In una stagione ricca di episodi e tensioni sugli spalti, anche i dettagli apparentemente minori finiscono spesso sotto la lente delle autorità sportive. È il caso di quanto accaduto durante l’ultima sfida tra Roma e Milan, un match molto sentito che ha lasciato strascichi anche fuori dal campo.

Il giudice sportivo ha infatti inflitto una multa di 2.000 euro alla Roma a causa del lancio di un petardo sul terreno di gioco nel corso della partita contro i rossoneri. L’episodio, avvenuto durante il match, non ha provocato conseguenze fisiche, ma è stato ritenuto sufficiente per sanzionare il club giallorosso per il comportamento dei propri tifosi, come previsto dal regolamento.