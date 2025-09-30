Non solo vittorie e risultati sportivi: il campionato di Serie A porta con sé anche provvedimenti disciplinari che riguardano il comportamento dei tifosi sugli spalti. Puntuale, come ogni settimana, è arrivato il comunicato del Giudice Sportivo, che ha reso note le sanzioni della quinta giornata di andata.

Tra le società colpite c’è la Roma, costretta a pagare un’ammenda di 5.000 euro. La decisione arriva a causa dell’utilizzo di materiale pirotecnico da parte della tifoseria giallorossa: durante il match sono stati lanciati cinque petardi nel recinto di gioco, in violazione dell’articolo 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva.

La multa, come riportato nel comunicato ufficiale, è stata comunque attenuata in base all’articolo 29, comma 1, del CGS, che prevede la riduzione della sanzione in specifiche circostanze. Non solo i giallorossi sono stati sanzionati: provvedimenti simili hanno colpito anche Cagliari, Genoa, Lazio, Lecce, Parma, Pisa, Torino e Udinese, a conferma di una piaga che continua a ripetersi negli stadi italiani.