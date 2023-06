Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, Mourinho avrebbe già incontrato i Friedkin per parlare di futuro e delle condizioni per cui restare. Tra queste oltre il rinforzamento della rosa, ci sarebbe la volontà di richiedere un dirigente di alto livello. Tra i papabili nomi: Totti e Boniek. Il general manager Tiago Pinto, svolge altre mansioni e non potrebbe fare tutto quello che Mourinho richiede. Inoltre l’attuale GM giallorosso potrebbe anche dire addio alla Roma, lasciando magari il posto a Francois Modesto, attuale direttore sportivo del Monza. Questo è quanto riporta calciomercato.com.