Roma modello Friedkin: ringiovanire la rosa e abbassare gli ingaggi

Il Corriere Della Sera (U.Trani) – Un patrimonio di 4,1 miliardi di dollari e il 590° posto nella classifica dei miliardari nel mondo. Questo è il ritratto fatto da Forbes di Dan Friedkin, il nuovo proprietario della Roma. Le prime mosse sono state l’arrivo di Kumbulla, la promozione di Calafiori in prima squadra e la telenovela Milik, che dimostrano come l’idea di base sia chiara: ringiovanire, abbassare il monte ingaggi e programmare una squadra sostenibile e con un buon futuro. A Roma starà in pianta stabile il figlio Ryan, mentre Dan resterà a Houston, Texas.