IL MESSAGGERO (Daniele Aloisi) – Archiviato il giorno di riposo la squadra si ritroverà nel pomeriggio per la ripresa degli allenamenti, ma la Roma non sarà ancora al completo. Torna Koné e questa è già una buona notizia per Gasperini, ma non ci sarà sicuramente Wesley (ieri ha svolto terapie) che punta alla sfida contro la Juventus. Proverà invece a rientrare in gruppo Hermoso, che testerà sul campo le condizioni del piede sinistro. L’ematoma si sta pian piano riassorbendo ed effettuerà una sorta di provino. La convocazione dello spagnolo per domenica non dovrebbe essere in dubbio.

Out El Shaarawy che non ha ancora smaltito l’infiammazione al tendine d’Achille, mentre è ancora una volta rimandato il ritorno di Ferguson. Non c’è pace per l’irlandese che contro lo Stoccarda si è infortunato per la quarta volta stagionale alla caviglia sinistra. Sente ancora dolore ed è ormai sempre di più un oggetto misterioso. La settimana scorsa le sue condizioni erano migliorate poi l’ennesima ricaduta lo ha escluso anche dalla sfida del Maradona. Farà un punto con lo staff medico, la presenza contro la Cremonese non è ancora certa.

Prosegue il recupero Dovbyk che però non rivedrà il campo prima di aprile. Tornerà oggi nella Capitale Gasperini che ieri è stato ad un evento a Pescara nel quale ha rincontrato i suoi ex compagni di squadra: “Una giornata bellissima con tanti amici che non vedevo da tempo e che sentivo solo attraverso i messaggi. Torno sempre con estremo piacere”.